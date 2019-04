Αισιοδοξία στους Κινγκς ότι θα αναλάβει ο Ουόλτον (pic)

Ο πρώην κόουτς των Λέικερς θεωρήθηκε από την πρώτη στιγμή το Νο1 φαβορί να αντικαταστήσει τον Γέργκερ στους Κινγκς και όλα δείχνουν πως θα έχει αίσιο τέλος η υπόθεση.

Όπως αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφκσι, ο Ντίβατς προσέφερε τη θέση του προπονητή στον Ουόλτον, οι δυο τους θα συναντηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο κι υπάρχει η αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές θα έρθουν σε συμφωνία.

Sacramento GM Vlade Divac is offering Luke Walton his franchise’s coaching job and there’s confidence on both sides that a deal can be reached quickly, league sources tell ESPN. Divac and Walton are meeting this weekend.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 13 Απριλίου 2019