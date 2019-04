Λίλαρντ: «Κάποιοι έλεγαν ότι δεν θα μπούμε playoffs, δεν μας ενδιαφέρει» (vid)

Οι Μπλέιζερς τερμάτισαν στην 3η θέση της Δύσης, κάτι που δεν περίμεναν πολλοί στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ μίλησε για όσους είχαν ξεγραμμένο το Πόρτλαντ, αναφέροντας πως δεν τον ενδιαφέρει η άποψη τους

«Για πρώτη φορά παίζουμε με Θάντερ στα playoffs. Δεν υπάρχει rivalry, οι δύο ομάδες θα παλέψουν για την πρόκριση. Μερικοί δεν μας είχαν καν στις ομάδες που θα μπουν στα playoffs. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψη τους. Δεν πρόκειται να σταθούμε σε αυτό», ήταν τα λόγια του Dame που θα κοντραριστεί στα playoffs με τους Θάντερ των Ουέστμπρουκ και Τζορτζ.

"They didn’t even pick us to be a playoff team period. So we didn’t value their opinion when they chose that & we don’t value it now." - @Dame_Lillard pic.twitter.com/uk4TTzWbML

— Trail Blazers (@trailblazers) 12 Απριλίου 2019