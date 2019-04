Όλοι στο ΝΒΑ προετοιμάζονται για τα playoffs και ο Εμπίντ πήγε ένα βήμα παραπάνω. Ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες με διαφορετικούς αντιπάλους και... έδειξε ποιους περιμένει να βρει απέναντι του, μέχρι τους Τελικούς. Σε αυτή την σειρά δεν υπάρχουν οι Μπακς, που προφανώς δεν υπολογίζει ότι θα βρει αργότερα.

Nets Raptors Celtics Warriors is the Sixers path to the Championship according to Joel Embiid pic.twitter.com/ZhSfAcijSk

