Κάρι: «Τίποτα δεν μας εγγυάται έναν τίτλο, πρέπει να τον κερδίσουμε» (vid)

Τίποτα δεν είναι εγγυημένο στο ΝΒΑ και τα playoffs βάζουν τους παίκτες και τις ομάδες σε μια νέα κατάσταση. Ο Στεφ Κάρι μίλησε για τις σκέψεις του από εδώ και πέρα και τόνισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να παλέψει αν θέλει να φτάσει και πάλι στην κορυφή.

«Ο καλύτερος τρόπος για εμάς είναι να βλέπουμε ένα παιχνίδι την φορά. Να βρούμε έναν τρόπο απλά να κερδίσουμε. Ό,τι και αν χρειαστεί γιατί θα είναι σκληρά. Είναι μια πρόκληση και δεν υπάρχει τίποτα εγγυημένο για εμάς στο να πάρουμε ακόμα έναν τίτλο. Πρέπει να τον κερδίσουμε».

"There's nothing guaranteed about us getting another banner. We got to go earn it."

— Golden State Warriors (@warriors) 13 Απριλίου 2019