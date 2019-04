Λέικερς: Παρελθόν ο Ουόλτον, «βλέπουν» Λου! (pic)

Τέλος ο Λουκ Ουόλτον από τους Λέικερς. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν από κοινού να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Οι λιμνάνθρωποι τελείωσαν την συνεργασία τους μαζί του και πλέον το φαβορί για να τον διαδεχθει είναι ο Τάιρον Λου που μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2016 με τους Καβς.

Στο... κάδρο βρίσκεται και ο Μόντι Ουίλιαμς.

Μετά την απόλυση του GM Ντεμπς και την παραίτηση του προέδρου Μάτζικ Τζόνσον, έρχεται η σειρά του Ουόλτον να... τελειώσει από τους «λιμνάνθρωπους».

Η κάκιστη σεζόν για την ομάδα του Λος Άντζελες δεν άφησε ανεπηρέαστο τον Ουόλτον. Μέτρησαν 37 νίκες και 45 ήττες και τερμάτισαν 10οι στη Δύση, ενώ πριν το ξεκίνημα της σεζόν, μερικοί θεωρούσαν πως μπορoύσαν να... χτυπήσουν τους πρωταθλητές Ουόριορς.

«Ευχαριστούμε τον Λουκ Ουόλτον για τις υπηρεσίες του στους Λέικερς την τελευταία τριετια», ήταν τα λόγια του GM Ρομπ Πελίνκα.

Ty Lue is a strong frontrunner for the Lakers coaching job, league sources tell ESPN.

The Los Angeles Lakers and Luke Walton have mutually agreed to part ways.

"We would like to thank Luke for his dedicated service over the last three years," said General Manager Rob Pelinka. "We wish Luke and his family the best of luck moving forward."https://t.co/3cgU3WPgnJ

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 12 Απριλίου 2019