Μίροτιτς: Ανεβάζει ρυθμούς για να παίξει στην πρεμιέρα με Πίστονς (pic)

Χαμόγελα στις τάξεις των Μπακς.

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ τόνισε πως ο Νίκολα Μίροτιτς έβγαλε όλη την προπόνηση και έτσι είναι πολύ πιθανό να παίξει στο Game 1 με τους Πίστονς (14/4).

Σίγουρα τα ελάφια θα χρειαστούν το εξαιρετικό τρίποντο του Νίκολα.

Mε το Μιλγουόκι μετρά 11.6 πόντους και 35% στα τρίποντα. Στους Πέλικανς είχε 16.7 πόντους μέσο όρο.

Mike Budenholzer says Nikola Mirotic went through his first full practice today, including some scrimmaging. He was encouraged by what he saw and Mirotic, if his progress continues, could be ready for Game 1.

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) 12 Απριλίου 2019