Ράπτορς: Στο νοσοκομείο ο Ανουνόμπι, χάνει τη σειρά με Μάτζικ (pic)

Ο OJ Ανουνόμπι μπήκε στο νοσοκομείο εξαιτιας οξείας σκωληκοειδίτιδας και θα λείψει 2 εβδομάδες από την δράση.

Αυτό σημαίνει πως θα χάσει την σειρά του πρώτου γύρου των playoffs με τους Μάτζικ, στον οποίο οι Καναδοί έχουν μειονέκτημα.

Έτσι οι Ράπτορς δεν θα έχουν έναν παίκτη που χρησιμοποιεί για το rotation ο Νερς.

Φέτος ο Ανουνόμπι έχει 7 πόντους μέσο όρο.

