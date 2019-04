Ο Ντουέιν Ουέιντ ολοκλήρωσε την σπουδαία καριέρα του και μετά από πολλά εξαιρετικά βίντεο οι Χιτ δεν παρέλειψαν να πουν το δικό τους ευχαριστώ στον θρύλο τους. Στιγμές που όλοι θα θυμούνται για πάντα, στιγμές μοναδικές, στιγμές ανεπανάληπτες, όλες περνούν στα βιβλία της ιστορίας και γίνονται εικόνες στα μάτια μας μπροστά.

Thank you for everything, @DwyaneWade! We love you! #L3GACY pic.twitter.com/X9odqZuVB8

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 12 Απριλίου 2019