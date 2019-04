Το ΝΒΑ ξεπέρασε το μπέιζμπολ και... κυνηγάει το NFL! (pics)

To πρωτάθλημα του μπέιζμπολ (Major League Baseball) βρίσκονταν στην δεύτερη θέση της λίστας πριν από το american football (NFL) αλλά σύμφωνα με το Forbes, το ΝΒΑ είναι εκείνο που κατάφερε να βρεθεί στην δεύτερη θέση της λίστας.

Συγκεκριμένα ο μέσος όρος της αγοραστικής αξίας κάθε ομάδας του ΝΒΑ ισοδυναμεί με 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ αυτός των ομάδων του MLB στα 1,7 δις δολάρια. Στην πρώτη θέση εξακολουθούν να βρίσκονται οι ομάδες του NFL (National Football League) με 2,6 δις δολάρια. Πολύ πιο πίσω το χόκεϊ (NHL) με 630 εκατομμύρια δολάρια.

For the first time ever, the average value of an NBA team ($1.9 Billion) is worth more than the average value of an MLB team ($1.7 Billion), according to Forbes.

— Darren Rovell (@darrenrovell) 11 Απριλίου 2019