Η συγκλονιστική στιγμή που ο Ρόουζ μαθαίνει ότι έγινε trade και ξεσπά σε κλάματα (vid)

100% Επιστροφή* χρημάτων Λέστερ - Νιουκάστλ! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ...

Κυκλοφόρησε ένα βίντεο πέντε λεπτών στο οποίο φαίνεται ο Ντέρικ Ρόουζ να βρίσκεται στα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ του, τον Ιούνιο του 2016 και να χτυπά το τηλέφωνο του...

Εκεί είναι ο μάνατζερ του που τον έχει καλέσει για να του αποκαλύψει τι έχει συμβεί. Αυτή είναι η στιγμή που μαθαίνει ο Ρόουζ ότι οι Μπουλς τον έδωσαν στους Νικς και όλα καταρρέουν . Η αντίδραση του παίκτη που έχει περάσει τα πάντα είναι ανατριχιαστική...

Ο DRose κλαίει χωρίς να μπορεί να σταματήσει, ενώ ο μάνατζερ του του εξηγεί λεπτομέρειες. Μετά από λίγο επιστρέφει στο γύρισμα και κλαίγοντας μιλάει για τα συναισθήματα ενώ σκουπίζει τα μάτια του και παραδέχεται ότι είναι μια δουλειά, ενώ συνεχίζει να κλαίει.

Το βίντεο είναι από τα πιο δυνατά που θα δείτε και τα λόγια κάνουν πιο φτωχό όλο το περιστατικό.

EXCLUSIVE: Our cameras captured the emotional moment Derrick Rose learned his hometown #Bulls traded him to the #Knicks.#DRoseDoc pic.twitter.com/qCXvbKsoH7

— Stadium (@Stadium) 12 Απριλίου 2019