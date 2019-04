Το βίντεο των Χιτ για το τελευταίο ματς του Ουέιντ! (vid)

Ο Ουέιντ... χόρεψε τον τελευταίο του χορό και έγραψε τον επίλογο σε μια μυθική καριέρα. Οι Χιτ ετοίμασαν ένα μοναδικό βίντεο με όσα έγιναν στο παιχνίδι κόντρα στους Νετς στο Μπρούκλιν και όλες τις στιγμές που έζησε ο θρύλος της ομάδας τους.

Από την είσοδο του στο γήπεδο, μέχρι και την τελευταία του στιγμή μέσα στο παρκέ ο Ντουέιν Ουέιντ το έζησε με πάθος και συγκίνηση και όλος ο μπασκετικός πλανήτης απόλαυσε την τελευταία του παράσταση.

The energy in Brooklyn for the closing of @DwyaneWade's Hall-of-Fame NBA career was absolutely mesmerizing.

Enjoy a piece of history. Enjoy Dwyane's #OneLastDance. #L3GACY pic.twitter.com/wQWGZmTpfD

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 11 Απριλίου 2019