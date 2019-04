Ρεκόρ σε triple double έγινε φέτος στο ΝΒΑ, αφού όλοι οι παίκτες μαζί έκαναν 127. Με... οδηγό τον Ράσελ Ουέστμπρουκ που είχε 34, ακολούθησαν ο Νίκολα Γιόκιτς με 12, ενώ ο Μπεν Σίμονς ολοκληρώνει την πρώτη τριάδα με τα 10 που πέτυχε. Όλοι μαζί έφτασαν τον αριθμό ρεκόρ των 127 και έγραψαν ιστορία στην λίγκα.

