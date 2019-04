Ο Ντατόμε αποχαιρέτησε τον Ουέιντ και τις... αμέτρητες μάχες τους (pic)

Άρσεναλ - Νάπολι με αξεπέραστο Live Στοίχημα και 200+ ειδικά στοιχήματα! (21+)

Με μία φωτογραφία από τη σεζόν που έπαιζε στους Σέλτικς ο Τζίτζι Ντατόμε αναφέρθηκε στο τέλος της καριέρας του Ντουέιν Ουέιντ.

«Πόσες και πόσες μάχες μεταξύ μας, αδερφέ μου (Βασικά ελάχιστα λεπτά παίξαμε και δεν ανταλλάξαμε ούτε κουβέντα, αλλά ακούγεται πιο εντυπωσιακό). Συγχαρητήρια σε Ντιρκ και Ντουέιν, δύο ζωντανούς θρύλους στο παιχνίδι που αγαπάμε».

How many battles against each other, my brother!

(Actually few minutes and we never talked, but sounds better like that)

Congrats to Dwade and Dirk, two living legends of our beloved Game!#serinascorinascogigione #dwade #Dirk #legends pic.twitter.com/zmHaBZHQ2x

— Gigi Datome (@GigiDatome) 11 Απριλίου 2019