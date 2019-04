Χιλντ: Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με 600 τρίποντα σε τρεις σεζόν! (pic)

Ξεπέρασε τον Λίλαρντ ο Μπάντι Χιλντ, αφού η σύνδεση του με το καλάθι είναι εξαιρετική. Ο παίκτης των Κινγκς, κατάφερε στις τρεις πρώτες σεζόν του στο ΝΒΑ να έχει 600 εύστοχα τρίποντα, κάτι που δεν είχε πετύχει κανείς άλλος στην ιστορία.

Buddy Hield becomes the first player in @NBAHistory to connect on 600 three-pointers over the first 3 seasons of a career (passing Damian Lillard - 599 3PM). pic.twitter.com/4s2dUDQL4Z

— NBA.com/Stats (@nbastats) 11 Απριλίου 2019