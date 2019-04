Πόποβιτς: Φώναζε στους παίκτες του να μην μαρκάρουν τον Νοβίτσκι! (vid)

Ο Γερμανός φόργουορντ είχε την τιμητική του στο Σαν Αντόνιο, αφού πάτησε παρκέ για τελευταία φορά στην καριέρα του.

Με 57'' να απομένουν για τη λήξη του ματς, ο Νοβίτσκι είχε στα χέρια του την μπάλα κι είχε βγει στην επίθεση.

Ο Πόποβιτς ήθελε με τον... τρόπο του να τιμήσει τον αντίπαλο και φώναζε στον Ντρου Γιούμπανκς που ήταν μπροστά του να μην τον μαρκάρει!

Η... δίψα του 22χρονου φόργουορντ των Σπερς, όμως, ήταν μεγάλη και δεν άκουγε τίποτα, με τον Νοβίτσκι να σημειώνει ένα υπέροχο, τελευταίο καλάθι!

Δείτε τις αντιδράσεις του Πόποβιτς στο βίντεο

His final points.

What a ride. Thank you Dirk. pic.twitter.com/n8Deawl4aW

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 11 Απριλίου 2019