Ουέιντ: Το standing ovation στο Μπρούκλιν! (vids)

Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε και για τον Ντουέιν Ουέιντ, ο οποίος έδωσε τον... τελευταίο του χορό στο Μπρούκλιν.

Η στατιστική του «Flash» έγραψε triple double (25π., 11ρ., 10ασ.) στο τελευταίο του παιχνίδι κόντρα στους Νετς, με τους Χιτ να χάνουν.

Αυτό, όμως, είχε μικρή σημασία, μπροστά στην αποθέωση του 37χρονου γκαρντ!

Όσοι βρέθηκαν στο «Barclays Center» φύλαξαν ένα μοναδικό standing ovation για τον Ουέιντ!

One last salute from @DwyaneWade! #HEATNation was outstanding in Brooklyn. So much love for #FatherPrime! #L3GACY pic.twitter.com/3CEmlCfoJm

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 11 Απριλίου 2019