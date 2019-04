Το νέο τραγούδι των Μπακς για τα playoffs λέγεται «Let it Fly» και έχει πρωταγωνιστή τον Γιάννη! (vid)

Οι Μπακς ετοιμάζονται να παίξουν κόντρα στους Πίστονς τον πρώτο γύρο των φετινών playoffs, αφού κατέκτησαν την πρώτη θέση στην Ανατολή.

Στην πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν τα «Ελάφια» θα συνοδεύσει ένα νέο τραγούδι, που είναι η συνέχεια του Light it Up που είχε βγει το 2000 και πλέον με νέους στίχους και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστή όλοι είναι πανέτοιμοι να φτάσουν μέχρι το τέλος.

Είναι πανέτοιμοι οι Μπακς να... πετάξουν!

WORLD PREMIERE

Let It Fly!! Let It Fly!! pic.twitter.com/y6B7uen60N

