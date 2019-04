Ο Μπάρετ του Ντιουκ δήλωσε στο ντραφτ του NBA (vids)

Αν και πρωτοετής, ο γκαρντ του Ντιουκ αποφάσισε να κάνει το βήμα στο ΝΒΑ δηλώνοντας συμμετοχή στο ντραφτ.

Ο Αρ Τζέι Μπάρετ πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση ύστερα από κουβέντα που έκανε με την οικογένεια του.

«Ήταν απίθανο να παίξω για τον coach Σιζέφσκι και για αυτή την ομάδα. Ηταν όνειρό μου να αγωνιστώ με το Ντιουκ από τότε που ήμουν μικρός. Όνειρό μου ήταν και να παίξω στο ΝΒΑ και να πετύχω. Θα παρέχω κάθε βοήθεια στο Ντιουκ. Σας ευχαριστώ όλους» ήταν το μήνυμά του.

I want to thank God, my family, my coaches and everyone that has helped me reach this decision pic.twitter.com/z3GwdcV2ht

— Rj Barrett (@RjBarrett6) 10 Απριλίου 2019