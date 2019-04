ΝΒΑ: Ξανά στο προσκήνιο η κατάργηση του κανονισμού «One and Done»

Ο κανονισμός «One and Done» επιτρέπει στα κολεγιόπαιδα να παίζουν έναν χρόνο κολεγιακό μπάσκετ κι εν συνεχεία να αγωνιστούν ως επαγγελματίες, με αποτέλεσμα να γίνουν πιο εύκολα εφικτοί στις ομάδες και τους recruiters.

Ό,τι συνέβη για παράδειγμα με τον Καρμέλο Άντονι, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα στο NCAA με το Syracuse το 2003 ως freshman όμως δεν επέστρεψε στο κολέγιο κι έγινε pick στο νούμερο 3 του Draft εκείνης της χρονιάς από τους Νάγκετς.

Το ΝΒΑ, το NCAA και η Ένωση Παικτών βρίσκονται ξανά σε διαπραγματεύσεις σχετικά με την κατάργηση του συγκεκριμένου κανονισμού.