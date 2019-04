Υπόκλιση του Ντέρικ Ουίλιαμς στον Νοβίτσκι (pic)

«Ο Ντιρκ είναι παίκτης που βγαίνει μόνο μία φορά. Ένας 7 footer που είναι ασταμάτητος στο σουτ. Πολλοί νέοι παίκτες χρησιμοποιούν σήμερα το fade away του, το οποίο αποτελεί σήμα κατατεθέν του. Είμαι πολύ χαρούμενος που έπαιξα και αντιμετώπισα έναν τέτοιο θρύλο» ανέφερε ο Ουίλιαμς κρατώντας τη φανέλα του Γερμανού σούπερ σταρ.

„Dirk is a once in a lifetime player. A 7-footer that had an unstoppable shot. Many of the young great players in today’s game are using the one legged fade away as part of their own arsenal. I’m glad I got to play and compete against a legend.“#ALL41 #DirkNowitzki pic.twitter.com/QzFG22HWX7

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 10 Απριλίου 2019