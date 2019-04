Μονιμοποιούν τον Σόντερς οι Τίμπεργουλβς (pic)

Σαν υπηρεσιακό προπονητή είχαν μέσα στη σεζόν τον Ράιαν Σόντερς οι Τίμπεργουλβς μετά την φυγή του Τιμ Θίμποντο.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι ο Σόντερς αναμένεται να παραμείνει στη Μινεσότα και τα επόμενα χρόνια, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Μαζί του στους λύκους θα βρίσκεται και ο General Manager Σκοτ Λέιντεν.

Ο Σόντερς είναι 32 ετών και αποτελεί τον νεότερο head coach στη λίγκα.

Minnesota is finalizing plans to keep GM Scott Layden and coach Ryan Saunders, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 10 Απριλίου 2019