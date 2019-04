Δώστε γρήγορα στον Νοβίτσκι ένα Όσκαρ! (vid)

Είναι ο κορυφαίος Ευρωπαίος στην ιστορία του ΝΒΑ, αλλά από τη νέα σεζόν δεν θα συνεχίσουμε να τον απολαμβάνουμε.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι ανακοίνωσε πως αποσύρεται και σίγουρα το μπάσκετ θα γίνει φτωχότερο.

Σίγουρα όμως θα μας λείψει και το χιούμορ του. Ένας φοβερός τύπος που μας έχει χαρίσει τρομερές στιγμές εκτός παρκέ, κάτι που οδήγησε στο Ντάλας να φτιάξει ένα εκπληκτικό video.

: Some of Dirk's greatest scenes over the years. Get this man an Oscar! pic.twitter.com/Cs5Xkd8MiP

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 10 Απριλίου 2019