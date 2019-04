Το βίντεο που έκανε τον Ντιρκ να κλάψει! (vid)

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι αποχαιρέτησε το Ντάλας στην τελευταία του παράσταση και οι στιγμές που όλοι βίωσαν είναι μοναδικές. Απ' όλα τα βίντεο και όλα όσα έγιναν εκείνο που λύγισε τον μεγάλο παιχταρά των Μάβερικς ήταν εκείνο που έδειξε στιγμές από έχει περάσει και έχει ζήσει εκτός παρκέ, με όλα όσα πρόσφερε στο Ντάλας και τους ανθρώπους του.

: @swish41 has not only made an impact on the court, but also in the community. Watch how Uncle Dirk has touched so many lives during the holidays over the last two decades. pic.twitter.com/yXeRIDOjgs

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 10 Απριλίου 2019