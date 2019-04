Ο Κρόφορντ «προσπέρασε» τον Τζόρνταν: Γηραιότερος με 50άρα! (pic & vids)

«Όργια» έκανε ο Τζαμάλ Κρόφορντ κόντρα στους Μάβερικς στα 39 του χρόνια (39 ετών και 20 ημερών), αφού το κοντέρ σταμάτησε στους 51 στην ήττα των Σανς από τους Μάβερικς

Ο... καθηγητής της ντρίμπλας έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 50άρα, προσπερνώντας τον Μάικλ Τζόρνταν (38 χρονών και 315 ημερών) στις 29 Δεκέμβρη 2001. Επιπλέον έγινε ο πρώτος παίκτης με 50 πόντους με τη φανέλα 4 διαφορετικών ομάδων.

«Πάντα έλεγα πως οποιοσδήποτε σκοράρει τόσους πολλούς πόντους, δεν είναι τέτοιου είδους παίκτης», ανέφερε ο Κρόφορντ που είχε την 5η 50άρα του από το 2008.

«Ζητώ συγγνώμη που δεν νικήσαμε, αλλά απόψε ήταν η βραδιά του Ντιρκ. Έτσι δεν νιώθω και τόσο άσχημα»

J. Crossover.

Jamal Crawford (39 years, 20 days) has become the oldest player in NBA history to score 50 points in a game, surpassing Michael Jordan (38 years, 315 days) on Dec. 29, 2001.

He's also the first player ever with 50-point games for 4 different franchises. pic.twitter.com/YqoZ4SFnD9

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 10 Απριλίου 2019