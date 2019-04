Εκπληκτικό: Οι Μαβς έφεραν στο Ντάλας του 5 αγαπημένους παίκτες του Ντιρκ! (vids)

Τι βραδιά και αυτή για τον Ντιρκ Νοβίτσκι...

Το «αντίο» του στο Ντάλας δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αφού τα είχε όλα. Δράση, χαμόγελα, συγκίνηση, δάκρυα, αναμνήσεις... όλα τα συναισθήματα έκαναν παρέλαση στην τελευταία παράσταση του Ντιρκ. Οι Μάβερικς, μέσα σε όλα τα άλλα, κατάφεραν και είχαν στο πλευρό του τους 5 αγαπημένους του παίκτες, που κανείς δεν είπε όχι και όλοι ήταν εκεί για να τιμήσουν τον Γερμανό παιχταρά.

Μπάρκλεϊ, Πίπεν, Λάρι Μπερντ, Σον Κεμπ και Ντέτλεφ Σρεμπφ (ο κορυφαίος Γερμανός παίκτης πριν βγει ο Ντιρκ) έδωσαν το παρών στην απίστευτη τελετή και το βίντεο που συνόδευσε την παρουσία τους ήταν ακόμα ένα από τα εκπληκτικά που έπαιξαν για τον Νοβίτσκι.

«Κάθε ήρωας έχει τους δικούς του ήρωες».

Every hero has heroes of their own. These legends shaped our legend. pic.twitter.com/lHvuwnjTRQ — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 10 Απριλίου 2019