«Λύγισε» στο τελευταίο αντίο του ο Νοβίτσκι... (vid)

Φορτισμένος συναισθηματικά ήταν ο Ντιρκ Νοβίτσκι, που δεν άντεξε και λύγισε. Ο μύθος του Ντάλας έδωσε την τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό του Ντάλας, γνώρισε την αποθέωση που του άρμοζε και λύγισε βάζοντας τα κλάματα από το βίντεο προς τιμήν του που έπαιξε στις οθόνες στου γηπέδου.

ΜΥΘΟΣ!

Dirk got emotional after the @dallasmavs showed a tribute video honoring his impact off the court. pic.twitter.com/6x7WE8T6Ye

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 10 Απριλίου 2019