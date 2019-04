Τέλος εποχής. Ο Νοβίτσκι ανακοίνωσε το τέλος μιας τεράστιας καριέρας, έπαιξε το τελευταίο του μυθικό παιχνίδι και αποχώρησε από το AACenter έτσι όπως του άρμοζε. Ο κόσμος τον αποθέωσε, εκείνος συγκινήθηκε και όλος ο μπασκετικός πλανήτης υποκλίνεται στο μεγαλείο του για τελευταία φορά.

