Σοκ στο LA: Παραιτήθηκε ο Μάτζικ από τους Λέικερς! (vid)

Και την βραδιά που όλοι περίμεναν πως θα ασχολούμασταν με τους Ουέιντ και Νοβίτσκι που ολοκληρώνουν τις τεράστιες καριέρες τους, είχαμε και μία ακόμα σημαντική είδηση. Αυτή δεν είναι άλλη από την παραίτηση του Μάτζικ Τζόνσον από την θέση του προέδρου των Λέικερς. Ο θρύλος των «λιμνάνθρωπων» αποφάσισε να αποτελέσει παρελθόν από την θέση αυτή, μια απόφαση που έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στον χώρο του NBA.

«Ήμουν πιο χαρούμενος όσο δεν ήμουν πρόεδρος»

Ο Μάτζικ μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν την έναρξη του αγώνα των Λέικερς με τους Μπλέιζερς, αναφέρθηκε στην απόφασή του αυτή, κάνοντας ουσιαστικά λόγο για πίεση, καθώς επισήμανε πως ήταν πιο χαρούμενος όσο δεν ήταν πρόεδρος των «λιμνάνθρωπων». Μεταξύ άλλων τόνισε: «Θέλω να αρχίσω να το διασκεδάζω ξανά. Ξέρω, ότι δε θα μπορούσα να το πω πρόσωπο με πρόσωπο στην ιδιοκτήτρια Τζίνι Μπας, αλλά αυτή είναι μια καλή μέρα. Είμαι ελεύθερος πια, αφού ήμουν πιο χαρούμενος όσο δεν ήμουν πρόεδρος της ομάδας».

