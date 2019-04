Οι Μπακς δεν είναι μόνο η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ, αλλά και μία από αυτές που φροντίζουν για την ικανοποίηση του κοινού προσφέροντας θέαμα.

Η ομάδα δημιούργησε βίντεο με τα πιο θεαματικά της καρφώματα από τα ματς της περασμένης εβδομάδας...

Top dunks of the week from the top team in the @NBA!! #FearTheDeer pic.twitter.com/8gmu7IPcKa

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 9 Απριλίου 2019