Ο Κόρβερ γράφει για τον ρατσισμό και το ΝΒΑ υποκλίνεται στην... παραδοχή του!

Είδε οι αστυνομικοί να σπάνε το πόδι του συμπαίκτη του, έχει ακούσει απίστευτα σχόλια και ο Κάιλ Κόρβερ δεν διστάζει να βγει και να μιλήσει γι' αυτά. O παίκτης των Τζαζ έφτασε σε ένα σημείο που τα λόγια γίνονται ποταμός και ξεσπούν, μέσα από ένα γράμμα στο «The Players' Tribune».

Αποσπάσματα απ' όσα έγραψε ο παίκτης των Τζαζ:

I've been trying to write this for a while. https://t.co/Qkt8aoVtdE

«Μερικές εβδομάδες αργότερα από τότε που αστυνομικοί έσπασαν τον πόδι του Σεφολόσα, ένα περιστατικό σε παιχνίδι των Τζαζ έφερε και πάλι στην επικαιρότητα παλιές ερωτήσεις. Ίσως το είδατε. Παίζαμε κόντρα στους Θάντερ και ο Ουέστμπρουκ με έναν οπαδό αντάλλαξαν λόγια. Δεν είδα ή άκουσα τι έγινε. Μετά το ματς ένας ρεπόρτερ με ρώτησε και του είπα ότι δεν είχα δει τι έγινε και πρόσθεσα κάτι του στιλ... ξέρετε τον Ρας. Μπλέκεται με τους οπαδούς πολύ.

Φυσικά, ολόκληρη η ιστορία βγήκε το βράδυ και αυτό που είχε γίνει ήταν ότι ο οπαδός είχε πει μερικά πολύ άσχημα πράγματα στον Ρας, με εκείνον να απαντά. Το περιστατικό έκανε αίσθηση στην ομάδα μας. Σε ένα μίτινγκ με τον πρόεδρο των Τζαζ την επόμενη ημέρα, οι συμπαίκτες μου μοιράστηκαν παρόμοιες ιστορίες που έχουν ζήσει. Ένοιωθαν σαν να είναι σε ζούγκλα.

Όλοι ήταν αναστατωμένοι. Αλλά υπήρχε και άλλο ένα συναίσθημα στο δωμάτιο, ένα πιο δύσκολο να αναγνωρίσεις. Ήταν σαν... απογοήτευση μαζί με κούραση. Τα παιδιά έχουν σιχαθεί και βαρεθεί όλα αυτά. Υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο και το σκέφτομαι πολύ τελευταία. Μάλιστα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς έχω πιο πολλά κοινά με το κοινό του ΝΒΑ, παρά με όσους παίζουν στο παρκέ.

...Δύο concept τριγυρνούν στο μυαλό μου, η ενοχή και η ευθύνη. Όταν μιλάμε για τον ρατσισμό στην Αμερική, νομίζω ότι η ενοχή και η ευθύνη πάει να γίνει το ίδιο πράγμα, Αλλά αρχίζω να καταλαβαίνω πως έχουν μεγάλες διαφορές. Ως λευκοί είμαστε ένοχοι για τους προγόνους μας; Δεν τον νομίζω. Αλλά είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς; Ναι είμαστε.

Και νομίζω ότι κατάλαβα ότι όταν μιλάμε για λύσεις, δεν είναι να δείχνουμε με το δάχτυλο.

Είναι θέμα ευθύνης. Είναι να καταλάβουμε τι σημαίνει η λέξη ισότητα για τις γενιές, αυτό που εννοούσαμε είναι η ισότητα για μερικούς. Είναι να καταλάβουμε ότι όταν λέμε την λέξη ανισότητα, για γενιές, αυτό που εννοούσαμε ήταν η σκλαβιά και έχει μείνει μέχρι σήμερα, Είναι να καταλάβουμε ότι οι μαύροι άνθρωποι και οι λευκοί ακόμα έχουν διαφορές στην Αμερική. Και αυτές οι διαφορές έρχονται από μια άσχημη ιστορία.

Αυτό που καταλαβαίνω είναι όσο και να δεσμευτώ και όση υποστήριξη και να δώσω... είμαι ακόμα σε προνομιούχο θέση. Είμαι εξαιτίας του χρώματος του δέρματος μου. Σε άλλα λόγια, μπορώ να πω όλα τα σωστά πράγματα στον κόσμο. Μπορώ να υψώσω ανάστημα σε ότι έγινε στην Γιούτα και τον Ρας και μπορώ να καταδικάσω όλους τους ρατσιστές που έχω γνωρίσει ποτέ. Αλλά μπορώ και να χαθώ μέσα στο πλήθος και το πρόσωπο μου να μπλεχτεί με εκείνα των υπολοίπων, όποια στιγμή θέλω.

Και αυτό το καταλαβαίνω τώρα και πρέπει να είμαι καλύτερος. Προσπαθώ να με πιέσω παραπέρα. Προσπαθώ να με ρωτήσω τι πρέπει να κάνω. Πως μπορώ – εγώ ένας λευκός άντρας μέρος του προβλήματος – να γίνω μέρος της λύσης του ρατσισμού στην δουλειά μου; Στην κοινότητα μου; Σε αυτήν την χώρα;

... Το ΝΒΑ έχει πάνω από 75% παίκτες μαύρους. Οι μαύροι άνθρωποι χτίζουν αυτή την λίγκα, την μεγαλώνουν, την έχουν κάνει αυτό που είναι σήμερα. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να ανέχεστε αυτή την κατάσταση; Δεν είναι αρκετό αυτό.

Ξέρω ότι είμαι σε περίεργη θέση γιατί είμαι από τους πιο αναγνωρίσιμους λευκούς παίκτες στο ΝΒΑ. Αυτή η θέση με κάνει σύμβολο σε πολλά πράγματα, για πολλούς ανθρώπους – συνήθως ανθρώπους που δεν ξέρουν τίποτα για εμένα. Συνήθως τους αγνοώ. Αλλά τώρα δεν είναι η στιγμή για να κάνουμε ότι κάνουμε... συνήθως. Ήρθε η ώρα να τραβήξουμε μια γραμμή στην άμμο.

Αυτό που γίνεται με τους μαύρους στην χώρα το 2019 είναι λάθος. Όλα όσα γίνονται είναι λάθος. Είναι ευθύνη όλων μας που είμαστε στην πλευρά των προνομιούχων να βοηθήσουμε να αλλάξει. Οπότε αν δεν ξέρετε τίποτα για εμένα έξω από το μπάσκετ, καταλαβαίνω. Αλλά αν θέλετε να μάθετε, μάθετε αυτό.

Αν φοράτε την φανέλα μου, μάθετε αυτό, αν σκοπεύετε να πάρετε την φανέλα μου για κάποιον άλλον, μάθετε αυτό. Αν με ακολουθείτε στα social media, μάθετε αυτό, αν έρχεστε στα παιχνίδια των Τζαζ για εμένα, μάθετε αυτό. Μάθετε ότι πιστεύω ότι μετράει. Είναι ώρα για εμένα να σκάσω και να ακούσω».

Salute my brother!! Means a lot. And like you said I hope people listen, just open your ears and listen. ‼️‼️ https://t.co/qBrd2H27x0

— LeBron James (@KingJames) 8 Απριλίου 2019