Η φετινή postseason ανοίγει την αυλαία της στις 13 Απριλίου και μόνο μία θέση έχει απομείνει για να ολοκληρωθεί ο χάρτης των 16 καλύτερων ομάδων του ΝΒΑ.

Μάλιστα η διοργανώτρια αρχή ετοίμασε το πρώτο μέρος του promo για τα playoffs, μετατρέποντας τους παίκτες σε... κόμικ!

The story begins...



The 2019 #NBAPlayoffs begin on Saturday! pic.twitter.com/55amUdneBS

— NBA (@NBA) 9 Απριλίου 2019