Αν μη τι άλλο το νούμερο είναι... τρομακτικό αν αναλογιστεί κάποιος ότι στην δεύτερη θέση βρέθηκε ο Λούκα Ντόντσιτς με 164 προσπάθειες.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η... αναλογία των 527 stepback τριπόντων του Χάρντεν αφού ισοδυναμούν με 526,9 μέτρα (!) ή αν προτιμάτε με 18 γήπεδα του μπάσκετ!

@JHarden13 has taken 527 stepback threes this season.

The most in @NBA history! pic.twitter.com/G1R9Qrj9aM

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) 9 Απριλίου 2019