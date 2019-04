Οι παίκτες του ΝΒΑ ψήφισαν: Καλύτερος όλων των εποχών ο Τζόρνταν με συντριπτικό ποσοστό! (pic & vid)

Συγκεκριμένα ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ μάζεψε το 73% των ψήφων και άφησε... πολύ πίσω του τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος είχε μόλις το 11,9% των προτιμήσεων.

Στην 3η θέση βρέθηκε ο Κόμπι Μπράιαντ με 10,6% ενώ ακολούθησαν οι Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (1,7%), Μάτζικ Τζόνσον (1%), Άλεβ Άιβερσον (1%) και Κέβιν Ντουράντ (1%).

Michael Jordan is the GOAT!



Out of 117 NBA players, 73% told @TheAthletic MJ is the greatest of all-time. 11.9% picked LeBron. 10.6% picked Kobe.



