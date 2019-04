Ράιλι για Ουέιντ: «Τον λάτρεψα από την 1η μέρα, τον αγαπώ» (vid)

Τα τελευταία παιχνίδια της καριέρας του στη regular season θα παίξει ο Ντουέιν Ουέιντ, ενώ δεν θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα των Χιτ, αν η ομάδα του δεν καταφέρει να περάσει στα playoffs.

Ο Flash θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν και ο Πατ Ράιλι, ο άνθρωπος που ήταν προπονητής του στο πρωτάθλημα του 2006, αποθέωσε τον D-Wade.

«Από την πρώτη μέρα λάτρεψα την ανταγωνιστική του φύση. Είναι ιδιαίτερος, τον αγαπώ», τόνισε ο τεράστιος Ράιλι, αναφέροντας πως ο Ουέιντ είναι ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία των Χιτ, εκείνος με τη σημαντικότερη κληρονομιά στο Μαϊάμι.

"From the very first day, I just loved his competitive nature. He's special."@Hoophall inductee Pat Riley on 3x #NBA Champion @DwyaneWade before his final Regular Season games this week! #OneLastDance pic.twitter.com/5AFP2QHICo

— NBA (@NBA) 8 Απριλίου 2019