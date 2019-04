Καλύτερος παίκτης στην Ανατολή αναδείχθηκε ο Κέμπα για την εβδομάδα που πέρασε.

Ο ηγέτης των Χόρνετς οδήγησε την ομάδα του σε ρεκόρ 3-1 με 34.8 πόντους ανά ματς.

Δείτε τα καλύτερα του

3-1 in Week 25 for the @hornets and Eastern Conference Player of the Week... @KembaWalker (34.8 PPG)! #Hornets30 pic.twitter.com/ziyip4Oq2s

— NBA (@NBA) 8 Απριλίου 2019