Εντυπωσιακός ήταν ο Ράσελ Ουέστμπρουκ τις τελευταίες μέρες και αναδείχθηκε παίκτης της εβδομάδας στη Δύση.

Ο γκαρντ των Θάντερ είχε 22 πόντους, 12.7 ριμπάουντ και 17 ασίστ μέσο όρο.

Δείτε τα καλύτερα του

3-0 in Week 25 for the @okcthunder and Western Conference Player of the Week... @russwest44 (22 PPG, 12.7 RPG, 17 APG)! #ThunderUp pic.twitter.com/980lTMnAgp

— NBA (@NBA) 8 Απριλίου 2019