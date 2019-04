Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου ενδιαφέρεται για τους Νικς! (vid)

Ο CEO της Amazon, ο οποίος με την περιουσία του μπορεί να αγοράσει 94.9 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού ή 2.29 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ενδιαφέρεται για τους Νικς. Τουλάχιστον αυτό αποκάλυψε ο Τσαρλς Όκλεϊ, ο οποίος είναι persona non grata στο Madison Square Garden κατόπιν της σχετικής εισήγησης του νυν ιδιοκτήτη της ομάδας, Τζέιμς Ντόλαν.

Ο βετεράνος άσος των Νεοϋρκέζων εξήγησε στον Μπιλ Σίμονς του «The Ringer» ότι ο Μπέζος θέλει να επενδύσει στη Νέα Υόρκη και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το κάνει από το να αγοράσει τους Νικς. «Άκουσα ότι ο Τζεφ Μπέζος θέλει να αγοράσει τους Νικς» εξήγησε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Όκλεϊ:

«Ήθελε να δραστηριοποιηθεί με την Amazon στο Long Island City όμως πήγε στη Virginia. Θέλει να επενδύσει στη Νέα Υόρκη.... Επομένως, γιατί να μην αγοράσει το Garden; Το θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν θα χρειαστεί άλλους επενδυτές. Μπορεί να το καταφέρει μόνος του»

When me and @netw3rk filmed a pilot for a cooking show with Charles Oakley, we expected funny stories and delicious food, but we never expected an OAK BOMB about the Knicks.pic.twitter.com/B8l0H4kRnT

— Bill Simmons (@BillSimmons) 3 Απριλίου 2019