Ρεκόρ οι Γκρίζλις δια χειρός... Tάιλερ Ντόρσεϊ (pic & vid)

Συγκεκριμένα είχε να θυμάται τα 767 εύστοχα τρίποντα σε μια σεζόν από το 2016-17 και στην αναμέτρηση με το Ντάλας έμελλε να το «σπάσει»! Πώς; Με τη βοήθεια του Τάιλερ Ντόρσεϊ ο οποίος ήταν εκείνος που ευστόχησε στο υπ' αριθμόν 768 τρίποντο των Γκρίζλις φέτος!

Μάλιστα ο Έλληνας γκαρντ μέτρησε 15 πόντους στο σύνολο με 5/11 τρίποντα.

TYLER "LET'S TIE THIS GAME" DORSEY. We're all squared up at 121. 1:39 left to play in overtime. @GrizzliesOnFSSE pic.twitter.com/RGXbPNaV62

With their 7th 3-pointer of the game, the @memgrizz set a new single-season franchise record for 3PM (768). The previous record of 767 was set during the 2016-17 season.

— Grizzlies PR (@GrizzliesPR) 7 Απριλίου 2019