Οι 60 νίκες των Μπακς έβαλαν τον Μπουντενχόλζερ σε ένα... κλειστό club! (pic)

Η φετινή σεζόν του Μιλγουόκι στάθηκε ικανή να βάλει τον έμπειρο προπονητή σε μια «χρυσή» σελίδα του ΝΒΑ! Μετά τους Μάικ Ντ' Αντόνι, Φιλ Τζάκσον, Πατ Ράιλι, Ρικ Έιντελμαν, Ντον Νέλσον και Κέι Σι Τζόουνς, έγινε ο 7ος προπονητής στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνει τουλάχιστον 60 νίκες με περισσότερες από μία ομάδες. Να σημειωθεί ότι το είχε καταφέρει και τη σεζόν 2014-15 με τους Ατλάντα Χοκς.

The Bucks won their 60th game against the Hawks, whom Mike Budenholzer coached from 2013-18. He is now the 7th coach in NBA history to win 60 games with multiple franchises, joining:



Mike D'Antoni

Phil Jackson

Pat Riley (3x)

Rick Adelman

Don Nelson

K.C. Jones pic.twitter.com/IAg8nURDRm

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 8 Απριλίου 2019