Πειράγματα, χαβαλές και συγκίνηση στο κύκνειο άσμα του Φράι! (vids)

Όλοι οι παίκτες των Καβαλίρες φορούσαν μπλουζάκι με το όνομά του, ενώ ο Κέβιν Λοβ είχε φορέσει και τη φανέλα του Φράι από το κολέγιο της Αριζόνα!

Φυσικά τα πειράγματα έδιναν και έπαιρναν, ενώ το αποκορύφωμα ήταν όταν αποσύρθηκε για τελευταία φορά στον πάγκο και όλοι οι συμπαίκτες του, έπεσαν από πάνω του.

Ο ίδιος έλεγε μετά το τέλος ότι δεν θα μπορούσε να φανταστεί διαφορετικό «αντίο» εκτός από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

"I wouldn't want to retire anywhere else. My heart is in Cleveland."

- @Channing_Frye#ThankYouChanning pic.twitter.com/0k36hw84Ox

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 7 Απριλίου 2019