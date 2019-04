ΝΒΑ: Οι Καβαλίερς τίμησαν τον Τσάνινγκ Φράι (pics & vid)

Οι Καβς ολοκληρώνουν τις εντός έδρας υποχρεώσεις τους στη regular season κόντρα στους Σπερς και στο περιθώριο της αναμέτρησης με τους Τεξανούς, τίμησαν τον Τσάνινγκ Φράι.

Ο 35χρονος φόργουορντ σέντερ μετράει φέτος 3.4 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ σε 34 αγώνες.

The @cavs honor @Channing_Frye in his final home game in Cleveland! #ThankYouChanning #BeTheFight pic.twitter.com/IikKFYtCYa

— NBA (@NBA) 7 Απριλίου 2019