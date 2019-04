Eμπίντ: 5ος παίκτης των Σίξερς με 20 σερί double double! (pic & vid)

«Όργια» συνεχίζει να κάνει ο Τζοέλ Εμπίντ.

Ο ηγέτης των Σίξερς μετά την εμφάνιση του με τους 20 πόντους και τα 10 ριμπάουντ που είχε κόντρα στους Μπουλς ανήκει σε μια ξεχωριστή λίστα.

Πλέον είναι ο 5ος παίκτης στην ιστορία της Φιλαδέλφεια με 20 σερί double double.

Οι υπόλοιποι είναι οι Τσάμπερλεϊν (2 φορές), Μπάρκλεϊ (2 φορές), Μαλόουν και Κάνινγχαμ.

Per @EliasSports the following players are the only @sixers ever to post double-doubles in at least 20 straight games:

Wilt Chamberlain (twice)

Billy Cunningham

Moses Malone

Charles Barkley (twice)

Joel Embiid (20th straight tonight)

— Sixers Stats (@SixersStats) 7 Απριλίου 2019