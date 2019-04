Ο Πιρς είπε πως είναι καλύτερος του Ουέιντ και το Twitter «ξεσάλωσε»! (pics)

Έχουν δώσει φοβερές μάχες στα playoffs στα ματς των Σέλτικς με τους Χιτ.

Ο Πολ Πιρς έβαλε σε σκέψεις τους λάτρεις του ΝΒΑ, αφού δήλωσε πως είναι καλύτερος από τον Flash.

Mάλιστα συνέχισε, λέγοντας πως αν του είχε συμπαίκτη τον ΛεΜπρόν και τον Μπος στα 24-25, τώρα θα είχε τελειώσει την καριέρα του με 5-6 πρωταθλήματα.

Οι δηλώσεις του δεν άφησαν ασυγκίνητους τους χρήστες του Twitter, oι οποίοι δεν σταματούσαν να τρολάρουν τον «Truth».

Δείτε τα καλύτερα

never forget when Paul Pierce thought he could guard playoff LeBron and got 49 points dropped on his head the next game pic.twitter.com/l9JnEOir5z

If Dwyane Wade came back next season, played all 82 games and scored zero points in every one, he'd still have a higher career scoring average than Paul Pierce.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) 6 Απριλίου 2019