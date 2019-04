Σακίλ Ο' Νιλ: Συνάντησε καρκινοπαθή που τον είχε στη λίστα επιθυμιών της! (pics & vid)

«Γεια σας! Η μητέρα μου έχει καρκίνο τέταρτου βαθμού στον εγκέφαλο, στον πνεύμονα και στο στήθος.

Στην λίστα επιθυμιών της έχει μια συνάντηση με τον Σακίλ Ο' Νιλ. Τον λατρεύει και μιλάει μόνο γι' αυτόν.

Βοηθήστε την να τον συναντήσει! Σας παρακαλώ, κοινοποιήστε, κοινοποιήστε, κοινοποιήστε!».

Αυτό ήταν το μήνυμα που έβαλε η Τζες στο προφίλ της στο twitter και αμέσως η κινητοποίηση ήταν μεγάλη!

Τα social media έχουν τέτοια επιρροή στις ημέρες μας, που η ανάρτηση συγκέντρωσε πάνω από 50 χιλιάδες likes και shares και φυσικά έφτασε στα αυτιά του «Shaq»!

Ο πάλαι ποτέ σταρ του ΝΒΑ και νυν παρουσιαστής στο «ΤΝΤ» την πήρε τηλέφωνο και την έκανε την πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον πλανήτη!

Δείτε τις αναρτήσεις της κόρης της

Hey everybody. My momma has stage four brain, lung, and breast cancer , and on her bucket list she wants to meet @SHAQ. She loves him and he’s all she talks about help her get to meet him! Please, share share share. @SHAQ pic.twitter.com/9t0CKzOZfW

— Jess (@Jessie46914117) 5 Απριλίου 2019