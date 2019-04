Ο Βλάντε Ντίβατς στο Hall of Fame! (pics)

Ο 51χρονος τζένεραλ μάνατζερ των Κινγκς θα εισαχθεί στο «Naismith Memorial Hall of Fame» με την «Τάξη '19», όπως γνωστοποίησε η ομάδα του, πριν βγει η επίσημη ανακοίνωση.

Ο Ντίβατς αγωνίστηκε από το 1989 μέχρι το 2005 στο ΝΒΑ, με τους Λέικερς, Χόρνετς, Κινγκς, κάνοντας ένα... διάλειμμα στον Ερυθρό Αστέρα (1999).

Έγινε All-Star το 2001 και ήταν στην All-Rookie First Team το 1990, ενώ έγινε ένας από τους επτά παίκτες που μέτρησαν 13.000 πόντους, 9.000 ριμπάουντ, 3.000 ασίστ και 1.500 τάπες στο ΝΒΑ.

Οι Κινγκς απέσυραν το Νο.21 προς τιμήν του στις 31 Μαρτίου 2009.

Ήταν διεθνής με την εθνική Γιουγκοσλαβίας, με την οποία κέρδισε 13 μετάλλια, μεταξύ αυτών δύο ασημένια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ (1988) και της Ατλάντα (1996), δύο χρυσά στο Παγκόσμιο της Αργεντινής (1990) και των ΗΠΑ (2002) και το χάλκινο στην Ισπανία (1986), και τρία χρυσά σε Eurobasket (1989, 1991, 1995) και δύο χάλκινα (1987, 1999).

Vlade Divac helped make the @SacramentoKings one of the most exciting teams in the league. He earned his only #NBAAllStar selection (2001) as a King, was named J. Walter Kennedy Citizenship Award winner (2000), and saw his number retired by the franchise. #19HoopClass pic.twitter.com/xuQtBtrtCJ

— NBA History (@NBAHistory) 6 Απριλίου 2019