Δεν... μπλέκεις με Στεφ Κάρι.

Ο σταρ των Ουόριορς... καθάρισε τους Καβς, αφού σταμάτησε στους 40 πόντους, έχοντας 9 τρίποντα.

Ακόμα ένα show από τον κορυφαίο σουτέρ όλων των εποχών που μάλιστα ανέβηκε στην 3η θέση των σκόρερ στην ιστορία των πολεμιστών.

Steph ended the night with 40 points, moving him up to the No. 3 scorer in Warriors franchise history. pic.twitter.com/yALATsZ3sW

— Golden State Warriors (@warriors) 6 Απριλίου 2019