O Ουέστμπρουκ είχε υποσχεθεί να πάρει εκδίκηση από τον Πατσούλια και το έκανε! (vids)

Ήταν δύο χρόνια πριν όταν ο Πατσούλια είχε κάνει ένα σκληρό φάουλ στον Ουέστμπρουκ και εκείνος είχε υποσχεθεί πως θα πάρει κάποια στιγμή την εκδίκηση του. Δύο χρόνια το κράτησε και βρήκε την ευκαιρία να το κάνει. Στο χθεσινό παιχνίδι έκανε ένα πολύ σκληρό φάουλ στον αντίπαλο του και ήρεμος το παραδέχτηκε και απομακρύνθηκε από εκείνον.

Δεν φαίνεται τύπος που συγχωρεί ο Ράσελ...

Oh yes, Russell Westbrook got Zaza in the end. pic.twitter.com/e13hHmGisK

— Alexander / AJ. (@OKCTHUNDERAlex) 6 Απριλίου 2019