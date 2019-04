Ο Νοβίτσκι κάρφωσε και τρελάθηκε: «Ήμουν τόσο χαρούμενος που δεν ήξερα τι να κάνω» (vids)

Απίστευτος ο Ντιρκ Νοβίτσκι, που ζει τις στιγμές του μέσα στο παρκέ με περίσσιο πάθος. Ο σταρ του Ντάλας κατάφερε και κάρφωσε κόντρα στους Γκρίζλις και όπως παραδέχτηκε μετά δεν ήξερε πως να διαχειριστεί την χαρά του, για το κατόρθωμα του.

«Είπα ή τώρα ή ποτέ. Έβαλα όλη την ενέργεια μου στο δεξί μου πόδι και τα κατάφερα, Σίγουρα το highlight της σεζόν μου. Ήμουν τόσο χαρούμενος που δεν ήξερα αν έπρεπε να μείνω εκεί πάνω και να αρχίσω να χτυπάω το ταμπλό και να πάρω τεχνική ποινή. Έμεινα για λίγο εκεί πάνω».

Dirk on his dunk: “I was so hyped I didn’t know if I should just hang up there and slap the glass and get a technical.” pic.twitter.com/YPx7B0ggLV

