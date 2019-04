Slam: «Έξι χρόνια πριν ο Γιάννης ήθελε να παίξει στο ΝΒΑ, τώρα είναι στην κορυφή!» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει τρελάνει όλο τον μπασκετικό πλανήτη και αυτό είναι γεγονός. Βαδίζει ολοταχώς προς τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη του ΝΒΑ και οι Μπακς και επίσημα είναι η ομάδα με το καλύτερο ποσοστό στο ΝΒΑ και φυσικά ηγούνται της Ανατολής, έχοντας εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας.

Το Slam Magazine θυμήθηκε το βίντεο του Γιάννη από τον Φιλαθλητικό, που δηλώνει στην κάμερα ότι έχει όνειρο να παίξει στο ΝΒΑ. Έξι χρόνια μετά είναι εκεί και κάνει... μαγικά.

Τα λόγια είναι φτωχά και περιττά...

Six years ago, Giannis just wanted to make it to the League.

Today, he just led the Bucks to the No. 1 seed in the Eastern Conference and clinched the best record in the NBA. pic.twitter.com/mLIZKONs38

— SLAM (@SLAMonline) 5 Απριλίου 2019