Ο Γιάννης έριξε τέσσερις τάπες στον Εμπίντ, τις περισσότερες που έχει «φάει» ποτέ! (vid)

Μοναδική εμφάνιση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σίξερς, αφού ο ηγέτης του Μιλγουόκι έκανε ακόμα μια MVP εμφάνιση. Ο Greek Freak, μετά τις... διαφορές τους στο προηγούμενο ματς, αποφάσισε να μιλήσει μέσα στο παρκέ και έριξε 4 τάπες στον αστέρα της ομάδας της Φιλαδέλφια, με αυτές είναι οι περισσότερες, που έχει δεχτεί ο Εμπίντ στην καριέρα του.

Giannis blocked 4 Joel Embiid shots tonight, the most times Embiid has been blocked by a single player in a game during his career. pic.twitter.com/aw6JfLcx8u

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 5 Απριλίου 2019